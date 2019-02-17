17 Şubat 2019, Pazar
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VALBUENA: "ÜZÜCÜ"
F BAHÇE'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, istemedikleri bir skor aldıkarını belirterek şöyle konuştu: Bitirci hamleyi yapamadık. Yediğimiz gol normal değildi. 10 kişi kalmış bir takımdan bu şekilde gol yemememiz gerekiyordu, hiç hoş olmadı.
DİRAR'DAN İLK ASİST
Sarı lacivertlilerde uzun bir süre kadro dışı kalan Nabil Dirar, Ersun Yanal'ın gelişiyle affedilmiş ve ilk 11'e dönmüştü. Faslı sağ kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 7. maçına çıktı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ilk yarının sonunda Jailson'un attığı golde asist yaptı. Dirar bu sezon ilk kez gol pası verdi.
KORNER REKORU GELDİ
Fenerbahçe, dünkü maçta 10 kişi rakibine karşı epey baskılı oynadı. Mücadelede 40 orta açan sarı-lacivertliler, toplam 11 korner kullandı. Sarı Kanarya bu sezon Süper Lig'de en fazla korner kullandığı müsabakayı geride bırakmış oldu.
Moses suskun kaldı
Giriş Tarihi: 17.02.2019
Fenerbahçe'de Victor Moses, Süper Lig’de ilk kez bir maça ilk 11’de başladı.
Ersun Yanal'ın yavaş yavaş takıma adapte ettiği Nijeryalı yıldız, Zenit maçından sonra dün de 80 dakikadan fazla süre buldu. Ligde geçen hafta 27 dakikada Göztepe ağlarını sarsan Moses, dün ise günün etkisiz isimlerinden biriydi.
VALBUENA: "ÜZÜCÜ"
F BAHÇE'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, istemedikleri bir skor aldıkarını belirterek şöyle konuştu: Bitirci hamleyi yapamadık. Yediğimiz gol normal değildi. 10 kişi kalmış bir takımdan bu şekilde gol yemememiz gerekiyordu, hiç hoş olmadı.
DİRAR'DAN İLK ASİST
Sarı lacivertlilerde uzun bir süre kadro dışı kalan Nabil Dirar, Ersun Yanal'ın gelişiyle affedilmiş ve ilk 11'e dönmüştü. Faslı sağ kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 7. maçına çıktı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ilk yarının sonunda Jailson'un attığı golde asist yaptı. Dirar bu sezon ilk kez gol pası verdi.
KORNER REKORU GELDİ
Fenerbahçe, dünkü maçta 10 kişi rakibine karşı epey baskılı oynadı. Mücadelede 40 orta açan sarı-lacivertliler, toplam 11 korner kullandı. Sarı Kanarya bu sezon Süper Lig'de en fazla korner kullandığı müsabakayı geride bırakmış oldu.
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