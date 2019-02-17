17 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: "Adaletli futbol için hala umutluyum"

Ersun Yanal: Adaletli futbol için hala umutluyum
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.02.2019

1-1 biten maçı sonrası yaptığı açıklamada “Gelecek adına kimsenin şüphesi olmasın. ’de futbolun adaletli oynanması adına umutlarım devam ediyor. Bu umutlarım tükenmeyecek” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü , "Kazanacağımız maçta 1 puan aldık. Rakip bugün savunmasıyla bizden 1 puanı aldı" dedi. Yanal, takımının 15. sırada olduğunun hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: Gelecek adına kimsenin şüphesi olmasın. 'de futbolun adaletli oynanması adına umutlarım devam ediyor. Bu umutlarım tükenmeyecek. Geçmişteki maçlarda Fenerbahçe'yi buradan çıkaracak oyunu oynadık. Hak ederek kazandık. Bugün de kazansak hak ederek kazanacaktık. Fenerbahçe, bu anlayışta bir problem yaşamayacaktır. Hakemlerimizden şikayetçi değiliz. Asla şikayetçi olmadık. Ben, hakemlerimizin yönetilmesinden şikayetçiyim.
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