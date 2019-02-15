15 Şubat 2019, Cuma
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Soruşturma açıldı
Giriş Tarihi: 15.02.2019
UEFA, Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının ardından disiplin soruşturması başlattı.
Yapılan açıklamada, Fenerbahçe taraftarlarının merdiven boşluklarını boş bırakmaması gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi. Aynı maçta Zenit taraftarlarının sahaya yabancı madde atmalarından dolayı Rus kulübü için de soruşturma açıldı.
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