15 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Soruşturma açıldı

Soruşturma açıldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.02.2019

, ile Zenit arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının ardından disiplin soruşturması başlattı.

Yapılan açıklamada, taraftarlarının merdiven boşluklarını boş bırakmaması gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi. Aynı maçta Zenit taraftarlarının sahaya yabancı madde atmalarından dolayı Rus kulübü için de soruşturma açıldı.
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