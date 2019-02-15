15 Şubat 2019, Cuma
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Yeni sol bek Jonathan
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Fenerbahçe'nin sol bekini Brezilya'da bulduğu iddia edildi.
Sezon başında Aziz Behiç'i almak isteyen fakat PSV'ye kaptıran sarı-lacivertlilerin Ceara'da forma giyen Felipe Jonathan için söz kestiği iddia edildi. Santos'un da 20 yaşındaki sol beki istediği fakat Jonathan'ın Avrupa macerasına erken atılmak istediği için Türkiye'ye gitmeye karar verdiği belirtildi.
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