15 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Yeni sol bek Jonathan

Fenerbahçe'ye yeni sol bek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Fenerbahçe'nin sol bekini 'da bulduğu iddia edildi.

Sezon başında Aziz Behiç'i almak isteyen fakat PSV'ye kaptıran sarı-lacivertlilerin Ceara'da forma giyen Felipe Jonathan için söz kestiği iddia edildi. Santos'un da 20 yaşındaki sol beki istediği fakat Jonathan'ın Avrupa macerasına erken atılmak istediği için 'ye gitmeye karar verdiği belirtildi.
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