15 Şubat 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fener bu sezon Aydınus’la kaybetmedi

Fener bu sezon Aydınus’la kaybetmedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.02.2019

-  maçına atanan 'la sarı lacivertliler bu sezon hiç kaybetmedi.

Olaylı G.Saray derbisi dahil Aydınus'la sarı-lacivertliler bu sezon 4 maça çıktı. 3 maç berabere bitti, maçını kazandı. Aydınus şimdiye kadar, F.Bahçe'nin ev sahibi olduğu 29 resmi maçta görev yaptı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 21 galibiyet 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte Ali Koç'un isyan ettiği o pozisyonlar! İşte Ali Koç'un isyan ettiği o pozisyonlar!
İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i!
Soruşturma açıldı Soruşturma açıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör