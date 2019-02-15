15 Şubat 2019, Cuma
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Fener bu sezon Aydınus’la kaybetmedi
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Fenerbahçe - Konyaspor maçına atanan Fırat Aydınus'la sarı lacivertliler bu sezon hiç kaybetmedi.
Olaylı G.Saray derbisi dahil Aydınus'la sarı-lacivertliler bu sezon 4 maça çıktı. 3 maç berabere bitti, Bursaspor maçını kazandı. Aydınus şimdiye kadar, F.Bahçe'nin ev sahibi olduğu 29 resmi maçta görev yaptı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 21 galibiyet 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
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