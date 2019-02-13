13 Şubat 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den Tolgay Arslan açıklaması
Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 Giriş Tarihi: 13.02.2019
Fenerbahçe Kulübü, sakatlanarak Zenit maçı kadrosundan çıkarılan Tolgay Arslan'ın kasığında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçındü dün Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit'i konuk etti. Karşılaşma öncesinde ısınmak üzere sahada yer alan ve sakatlık geçirdiği için maç kadrosundan çıkarılan Tolgay Arslan ile ilgili kulüpten açıklama geldi. Kasığında kısmi yırtık olduğu ifade edilen Tolgay Arslan'ın ligin 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
d252
haydi tolgay gözler sende biyan önce sakatlığın geçsinde bjk derbisinde oynacevapla 13.02.2019 15:16
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!