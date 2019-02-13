13 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Tolgay Arslan açıklaması

Fenerbahçe'ye kötü haber
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 Giriş Tarihi: 13.02.2019

Kulübü, sakatlanarak Zenit maçı kadrosundan çıkarılan 'ın kasığında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçındü dün , ekibi Zenit'i konuk etti. Karşılaşma öncesinde ısınmak üzere sahada yer alan ve sakatlık geçirdiği için maç kadrosundan çıkarılan ile ilgili kulüpten açıklama geldi. Kasığında kısmi yırtık olduğu ifade edilen Tolgay Arslan'ın ligin 23'üncü haftasında oynanacak derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

YORUMLAR

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d252 d252

haydi tolgay gözler sende biyan önce sakatlığın geçsinde bjk derbisinde oyna

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cevapla 13.02.2019 15:16
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