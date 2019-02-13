13 Şubat 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe Beko takımında ikinci yarı iyi bir performans göstererek skora 15 sayıyla katkı yapan Luigi Datome ise, "Kazandığımız için çok mutluyum. Maçın büyük bir bölümünde iyi bir oyun sergiledik. Kazanmak önemliydi biz de bunu başardık" şeklinde konuştu.
Obradovic: “30 dakika boyunca çok iyi bir oyun oynadık”
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Bahçeşehir Koleji galibiyetinin ardından, “30 dakika boyunca çok iyi bir oyun oynadık ve bu performansta maçı kazanmaya yetti” diye konuştu.
TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Obradovic, "Bireysel kalite açısından çok iyi bir takıma karşı hazırlandık. 30 dakika boyunca çok iyi bir oyun oynadık ve bu performansta maçı kazanmaya yetti. Son 10 dakikayı birlikte tekrar izleyip değerlendirmeler yapacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bahçeşehir takımını tebrik ediyorum karakterli bir oyuncu grubuna sahip ve iyi mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko takımında ikinci yarı iyi bir performans göstererek skora 15 sayıyla katkı yapan Luigi Datome ise, "Kazandığımız için çok mutluyum. Maçın büyük bir bölümünde iyi bir oyun sergiledik. Kazanmak önemliydi biz de bunu başardık" şeklinde konuştu.
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