13 Şubat 2019, Çarşamba
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Eljif Elmas’a yakın takip
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Eljif Elmas, bir süredir Avrupa devlerinin takibindeydi.
Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Eljif Elmas, bir süredir Avrupa devlerinin takibindeydi. Sarı-lacivertlilerin Zenit ile oynadığı Avrupa Ligi maçında da genç futbolcuyu izlemek için scout ekiplerinin tribündeki yerini aldığı belirtildi. 19 yaşındaki futbolcunun ismi daha önce Tottenham ve Valencia ile anılmıştı.
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