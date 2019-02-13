13 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Eljif Elmas’a yakın takip

Eljif Elmas’a yakın takip
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Eljif Elmas, bir süredir Avrupa devlerinin takibindeydi.

Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Eljif Elmas, bir süredir Avrupa devlerinin takibindeydi. Sarı-lacivertlilerin Zenit ile oynadığı Avrupa Ligi maçında da genç futbolcuyu izlemek için scout ekiplerinin tribündeki yerini aldığı belirtildi. 19 yaşındaki futbolcunun ismi daha önce Tottenham ve Valencia ile anılmıştı.

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