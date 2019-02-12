UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de ilk 11'de sürpriz değişikliğe gidildi. Tolgay Arslan'ın yerine Elif Elmas 11'e alındı.

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit maçının öncesinde beklenmeyen bir gelişme yaşandı.



Sarı-lacivertlilerin devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ısınma sırasında sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı.



Tolgay Arslan'ın yerine Fenerbahçe'de Eljif Elmas ilk 11'e dahil edilen isim oldu. Tolgay Arslan'ın yerine de yedek kulübesinde Michael Frey eklendi.



Böylece sarı-lacivertlilerde Zenit maçında orta sahada Mehmet Topal, Jailson ve Eljif Elmas görev almış oldu.