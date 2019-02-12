13 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Tolgay Arslan'ın yerine Elif Elmas

F.Bahçe'de sürpriz değişiklik!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 Giriş Tarihi: 12.02.2019

son 32 turu ilk maçında Zenit ile karşılaşacak olan 'de ilk 11'de sürpriz değişikliğe gidildi. 'ın yerine 11'e alındı.

'de 'nde Zenit maçının öncesinde beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin devre arasında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı , ısınma sırasında sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı.

Tolgay Arslan'ın yerine Fenerbahçe'de Eljif Elmas ilk 11'e dahil edilen isim oldu. Tolgay Arslan'ın yerine de yedek kulübesinde Michael Frey eklendi.

Böylece sarı-lacivertlilerde Zenit maçında orta sahada Mehmet Topal, Jailson ve Eljif Elmas görev almış oldu.

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