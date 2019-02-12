13 Şubat 2019, Çarşamba
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3 KUPAYI DA İSTİYOR
Fenerbahçe Başantrenörü olarak 2013'ten bu yana görev yapan Zeljko Obradovic, öğrencilerine göz açtırmıyor. Ligde ve Avrupa'da zirvede olan oyuncularının rehavete girmemesi için işi sıkı tutan Sırp hoca, yoğun maç temposuna rağmen idmanlarda da takıma nefes aldırmıyor. Zirvede oldukları Avrupa ve ligde şampiyonluğu hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye Kupası'nı da kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Rakipsiz Fenerbahçe!
Giriş Tarihi: 12.02.2019
Tüm kulvarlarda zirveye oynayan F.Bahçe Beko, kırılması zor bir rekora imza attı. Sarı-lacivertli ekip, evinde 67 maçlık galibiyet serisi yakaladı
Avrupa Ligi'nde kupa kaldıran ilk Türk basketbol takımı olan Fenerbahçe Beko, bu sezon da emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ligde ve Avrupa'da zirveye kurulan sarı-lacivertliler, kırılması zor bir rekora imza attı. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde önceki gün Büyükçekmece'yi 107-70'lik skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, evindeki galibiyet serisini tam 67 maça çıkardı. Son yenilgisini 26 Ekim 2015'de Torku Konyaspor'a karşı alan Zeljko Obradovic'in öğrencileri, daha sonra oynadığı tüm lig maçlarında taraftarlarının yüzünü güldürmeyi başardı. 2016-17 ve 2017- 18'de Ülker Salonu'nda çıktığı karşılaşmalarda mağlubiyet almayan Fenerbahçe Beko, bu sezon da fire vermedi. Obradovic yönetiminde üst üste 3 sezondur şampiyonluk sevinci yaşayan Kanarya, bu sezon da kupanın en büyük favorisi olarak gösteriliyor.
3 KUPAYI DA İSTİYOR
Fenerbahçe Başantrenörü olarak 2013'ten bu yana görev yapan Zeljko Obradovic, öğrencilerine göz açtırmıyor. Ligde ve Avrupa'da zirvede olan oyuncularının rehavete girmemesi için işi sıkı tutan Sırp hoca, yoğun maç temposuna rağmen idmanlarda da takıma nefes aldırmıyor. Zirvede oldukları Avrupa ve ligde şampiyonluğu hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye Kupası'nı da kazanmanın hesaplarını yapıyor.
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