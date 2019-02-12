13 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Isla cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'ye kötü haber
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 Giriş Tarihi: 12.02.2019

UEFA  son 32 turunda temsilcimiz , evinde Rus temsilcisi Zenit ile karşılaşıyor.

UEFA son 32 turunda temsilcimiz , evinde Rus temsilcisi Zenit ile karşılaşıyor. Mücadeleye iyi başlayan ekibimiz olsa da maçın hemen başında kötü bir haber geldi. Mücadelenin 14. dakikasında sarı kart gören , cezalı duruma düştü.

Bu kartla Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı 21 Şubat Perşembe günü deplasmanında oynanacak rövanş maçında yerini alamayacak.

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