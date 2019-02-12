Fenerbahçe'de Isla cezalı duruma düştü

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Rus temsilcisi Zenit ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Rus temsilcisi Zenit ile karşılaşıyor. Mücadeleye iyi başlayan ekibimiz olsa da maçın hemen başında kötü bir haber geldi. Mücadelenin 14. dakikasında sarı kart gören Mauricio Isla, cezalı duruma düştü.



Bu kartla Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı 21 Şubat Perşembe günü Rusya deplasmanında oynanacak rövanş maçında yerini alamayacak.