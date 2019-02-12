MAÇ SONUCU l Fenerbahçe evinde Zenit'i 1-0 mağlup etti l ÖZET

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Zenit'i 1-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Rus temsilcisi Zenit'i konuk etti. 20.55'te başlayan ve Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Slimani ile bulduğu golle 1-0 kazandı.

Fenerbahçe - Zenit St. Petersburg karşılaşmasının rövanşı 21 Şubat'ta oynanacak..

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun tekin, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Mathieu Valbuena, Victor Moses, Islam Slimani

ZENIT: Andrey Lunev, Aleksandr Anyukov, Branislav Ivanovic, Yaroslav Rakitskiy, Matias Kranevitter, Elmir Nabiullin, Robert Mak, Wilmar Barrios, Hernani, Sebastian Driussi, Artem Dzyuba

MOSES VE SADIK İLK KEZ AVRUPA MAÇINDA



Sarı lacivertli ekipte devre arasında takıma dahil olan Victor Moses ile Sadık Çiftpınar, sarı lacivertli forma ile ilk kez Avrupa maçında sahaya çıktı. Öte yandan Moses, Fenerbahçe forması ile ilk kez 11'de sahadaki yerini aldı.

TOLGAY ARSLAN MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI



Fenerbahçe'de devre arasında takıma dahil olan ve sarı lacivertli forma ile ilk Avrupa maçına çıkacak olan Tolgay Arslan karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı. Esame listesinde ilk 11'de yer alan Tolgay, maç öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle 11'deki yerini Eljif Elmas'a bıraktı. Tolgay'ın mücadele öncesi ısınmak için çıktığı sahada sakatlık yaşandığı belirtildi. Tolgay'ın durumundan sonra yedek kadroya Frey eklenirken, Benzia'ya bu maçta görev verilmedi.



KALE HARUN'A EMANET



Ersun Yanal, sakatlığı sona eren Harun Tekin'e Zenit maçında kaleyi emanet etti. Tecrübeli teknik adam, en son ligde 24 Aralık'ta Antalyaspor ile oynanan maçta görev verdiği Harun Tekin'e 50 gün sonra Avrupa mesaisinde şans verirken Volkan Demirel'i yedek soyundurdu.

NETO VE SKRTEL ESKİ TAKIMLARINA KARŞI SAHADA



Fenerbahçeli futbolculardan Luis Neto ve Martin Skrtel eski takımlarına karşı sahadaki yerlerini aldı. 2004-2005 sezonunda Zenit'e transfer olan ve 2007-2008 sezonuna kadar forma giyen Skrtel mücadeleye ilk 11'de başladı. Geçtiğimiz sezon Zenit'e dönen Neto ise eski takımına karşı yedek soyundu.



Öte yandan mücadele başlamadan önce ısınmak için sahada yer alan Volkan Demirel ile Neto hasret giderdi. İki futbolcu saha kenarında birbirlerine sarılarak bir süre sohbet etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Slimani'nin indirdiği topla ceza yayı sol çaprazına kadar gelen Moses'ın sol ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak direk dibinden kornere çıktı.

20. dakikada Valbuena ile verkaçlar sonucunda altıpasın sağında topla buluşan Isla'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak Rakitskiy'e çarparak kornere gitti.

21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valbuena ile sağdan kullanılan köşe vuruşunda, Sadık'tan seken top altıpasta Slimani'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada Isla'nın pasıyla yay üzerinde topu kontrol eden Eljif Elmas'ın sağına çekerek yerden yaptığı vuruşta, kaleci Lunev meşin yuvarlağı son anda çeldi.

27. dakikada Moses ile verkaç yapan Eljif Elmas'ın yay üzerinden sert vuruşunda, kaleci topu kornere tokatladı.

43. dakikada gelişen Zenit atağında, altıpasın sağında topu kontrol eden Driussi, Mehmet Topal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada Mak'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Harun'un çeldiği top üst direkten geri döndü. Pozisyonun devamında Harun topu kontrol etti.

Maçın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.