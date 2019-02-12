13 Şubat 2019, Çarşamba
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Islam Slimani gol attı sosyal medya çıldırdı!
Fenerbahçe'nin sezon başı büyük umutlar ile transfer ettiği Slimani, gösterdiği performans ile büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldızı Islam Slimani, uzun bir aradan sonra Zenit maçında attığı gol ile suskunluğuna son verdi. Sosyal medya kullanıcılarının Islam Slimani'nin attığı gole verdiği tepkileri sizin için derledik.
Giriş Tarihi: 12.02.2019 21:53 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 23:09
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