10 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Zenit için start aldılar

Zenit için start aldılar
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Kanarya, Avrupa Ligi son 32 turunda salı günü 'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, deplasmanında forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

AVRUPA'DA YENİ ONBİR

maçında kadro değişecek. Kayseri'de ilk 11'de forma giyen Serdar, Ekici ve , listesinde yer almadıkları için salı akşamı forma giyemeyecek. Sarı kart cezası nedeniyle ligde oynayamayan ise takıma dönüyor. Skrtel ile Sadık da iyileşmeleri halinde kadroya dahil edilecek. Yanal'ın Moses'i de 11'e monte etmesi bekleniyor.
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