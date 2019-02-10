10 Şubat 2019, Pazar
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AVRUPA'DA YENİ ONBİR
Zenit maçında kadro değişecek. Kayseri'de ilk 11'de forma giyen Serdar, Ekici ve Soldado, UEFA listesinde yer almadıkları için salı akşamı forma giyemeyecek. Sarı kart cezası nedeniyle ligde oynayamayan Mehmet Topal ise takıma dönüyor. Skrtel ile Sadık da iyileşmeleri halinde kadroya dahil edilecek. Yanal'ın Moses'i de 11'e monte etmesi bekleniyor.
Zenit için start aldılar
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Kanarya, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda salı günü Zenit'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kayseri deplasmanında forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
AVRUPA'DA YENİ ONBİR
Zenit maçında kadro değişecek. Kayseri'de ilk 11'de forma giyen Serdar, Ekici ve Soldado, UEFA listesinde yer almadıkları için salı akşamı forma giyemeyecek. Sarı kart cezası nedeniyle ligde oynayamayan Mehmet Topal ise takıma dönüyor. Skrtel ile Sadık da iyileşmeleri halinde kadroya dahil edilecek. Yanal'ın Moses'i de 11'e monte etmesi bekleniyor.
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