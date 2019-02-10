10 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

1 maç ceza bekleniyor

1 maç ceza bekleniyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Hakem Alper Ulusoy'a 'f..k off' dediği için kırmızı kart gören 'ya kaç geleceği tartışma çıkardı.

Emsallere göre 'ya 1 çıkacak. Zira, daha önce 'f..k off' söylemini kullanılış şekli açısından hakaret değil 'kahretsin' anlamında söylendiğine kanaat getirmiş ve değerlendirmeyi 'sportmenliğe aykırı hareketten' yapmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fikret Orman'dan flaş Şenol Güneş açıklaması Fikret Orman'dan flaş Şenol Güneş açıklaması
DEPLASMANDA REKOR! DEPLASMANDA REKOR!
Yanal'ın değişiklikleri tartışma konusu Yanal'ın değişiklikleri tartışma konusu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör