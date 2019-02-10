10 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Yanal'ın değişiklikleri tartışma konusu

Yanal'ın değişiklikleri tartışma konusu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2019

ve girdikten sonra daha kötü oynadı. Yanal’ın değişiklikleri eleştiri konusu.

Kayseri'de takım gibi da formsuzdu. Deneyimli çalıştırıcının kritik anlardaki oyuncu değişiklikleri olumsuz netice verdi. 82'de Tolgay'ın yerine giren 'in kaptırdığı top gol oldu. 72'de Ayew'in yerine alınan ise 10 topun 3'ünü kaptırdı. Frey girene kadar Kayseri, ceza sahasına 2 kez girmişti. Frey'le 5 kez girdi. Frey'li dakikalarda Kayseri'nin topla oynama oranı % 61.2'ye çıktı.
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