10 Şubat 2019, Pazar
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Yanal'ın değişiklikleri tartışma konusu
Giriş Tarihi: 09.02.2019
Frey ve Eljif girdikten sonra Fenerbahçe daha kötü oynadı. Yanal’ın değişiklikleri eleştiri konusu.
Kayseri'de takım gibi Ersun Yanal da formsuzdu. Deneyimli çalıştırıcının kritik anlardaki oyuncu değişiklikleri olumsuz netice verdi. 82'de Tolgay'ın yerine giren Eljif'in kaptırdığı top gol oldu. 72'de Ayew'in yerine alınan Frey ise 10 topun 3'ünü kaptırdı. Frey girene kadar Kayseri, Fenerbahçe ceza sahasına 2 kez girmişti. Frey'le 5 kez girdi. Frey'li dakikalarda Kayseri'nin topla oynama oranı % 61.2'ye çıktı.
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