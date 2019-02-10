Fenerbahçe'den flaş karar!

Fenerbahçe Kulübü, hakem hataları hakkında perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli kulüp, ligin ikinci yarısındaki hakem hataları sebebiyle bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, özellikle sezonun 2. yarısı itibariyle Futbol Takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem 'hataları' ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir.