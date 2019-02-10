10 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’ye Fransız hakem

Fenerbahçe’ye Fransız hakem
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.02.2019

ile Zenit arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçını Fransız hakem yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında ile Rus temsilcisi Zenit arasında oynanacak olan müsabakayı Fransız hakem yönetecek. 12 Şubat Salı günü saat 20.55'te oynanacak olan mücadelede Buquet'in yardımcılıklarını Guillaume Debart ve Julien Pacelli yapacak. Maçta ilave hakem olarak Amaury Delerue ve Jerome Miguelgorry görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.

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