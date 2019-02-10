10 Şubat 2019, Pazar
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Fenerbahçe’ye Fransız hakem
Giriş Tarihi: 10.02.2019
Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçını Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe ile Rus temsilcisi Zenit arasında oynanacak olan müsabakayı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek. 12 Şubat Salı günü saat 20.55'te oynanacak olan mücadelede Buquet'in yardımcılıklarını Guillaume Debart ve Julien Pacelli yapacak. Maçta ilave hakem olarak Amaury Delerue ve Jerome Miguelgorry görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.
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