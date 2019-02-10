10 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Deplasmanda rekor!

DEPLASMANDA REKOR!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2019

Sarı-lacivertliler, 11 maçta 1 galibiyet ile 1971-72 sezonunu da geçip tarihinin en kötü dış saha performansına imza attı

'de bu sezon dış sahadan sadece bir kez kazanabilen sarı-lacivertliler, 61. sezonunu geçirdiği ligde ilk 11 deplasman maçı baz alındığına en kötü dönemini geçiriyor. Deplasmanda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrılan sarı-lacivertliler, galibiyete 2 puan verilen 1971-72 sezonunda dış sahada ilk 11 maçında 1 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet almıştı. Deplasmanda bu sezon sadece 'u 1-0 yenebilen Kanarya, 1971-72, 1976-77 ve 1986-87'dan sonra 4. kez ilk 11 deplasman maçında tek galibiyette kaldı. da ligde çıktığı 3 deplasman maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

İşte 'nin deplasman karnesi:


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