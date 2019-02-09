10 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Alper Ulusoy isyanı sürüyor: Fenerbahçe taraftarı TFF'ye yürüyecek!

Hatalı kararlara isyan eden sarı-lacivertliler, eleştirileri sıraladı. Sosyal . medyada örgütlenen taraftarlar, TFF'ye 'protesto yürüyüşü' yapacak.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 22:58 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 07:56
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Alper Ulusoy isyanı sürüyor: Fenerbahçe taraftarı TFF'ye yürüyecek!

Fenerbahçe'nin 1-0 yenildiği Kayserispor maçında verdiği hatalı kararlarla sonuca etki eden hakem Alper Ulusoy'a sarı-lacivertli camianın tepkisi çığ gibi büyüyor.

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Alper Ulusoy isyanı sürüyor: Fenerbahçe taraftarı TFF'ye yürüyecek!

Yönetimin maç sonu "Bedelini ödeyecek" dediği Ulusoy için taraftarlar sosyal medyada eleştirileri sıraladı. Yorumlarda hakemin, Soldado'ya kırmızı kart çıkarmak için fırsat kolladığı, Şamil'in Ekici'nin ayağına basmasına ise faul bile vermediği ifadeleri kullanıldı.

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Alper Ulusoy isyanı sürüyor: Fenerbahçe taraftarı TFF'ye yürüyecek!

DİNLENDİRİLECEK

Öte yandan Ulusoy'un kötü yönetiminden Merkez Hakem Kurulu'nun da rahatsız olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Alper Ulusoy isyanı sürüyor: Fenerbahçe taraftarı TFF'ye yürüyecek!

Maçın gözlemcisinin yanı sıra Merkez Hakem Kurulu yetkililerinin Alper Ulusoy'a kırık not verdiği, tıpkı daha önce bir süre dinlendirilen Halis Özkahya, Hüseyin Göçek ve Serkan Çimen gibi Ulusoy'un da 4 hafta dinlendirileceği öğrenildi.

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Alper Ulusoy isyanı sürüyor: Fenerbahçe taraftarı TFF'ye yürüyecek!

HAFTA SONU GERÇEKLEŞEBİLİR

Sarı-lacivertlilerdeki bir başka gelişme de taraftar cephesinde yaşandı. F.Bahçeli futbolseverlerin Ulusoy'a tepkilerini göstermek için yürüyüş kararı aldığı bildirildi.

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