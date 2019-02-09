Alper Ulusoy isyanı sürüyor: Fenerbahçe taraftarı TFF'ye yürüyecek!

Maçın gözlemcisinin yanı sıra Merkez Hakem Kurulu yetkililerinin Alper Ulusoy'a kırık not verdiği, tıpkı daha önce bir süre dinlendirilen Halis Özkahya, Hüseyin Göçek ve Serkan Çimen gibi Ulusoy'un da 4 hafta dinlendirileceği öğrenildi.