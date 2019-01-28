Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.



Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki gollerini 2. dakikada ve 31. dakikada Mehmet Ekici ve 86. dakikada Mehmet Topal kaydetti. Mehmet Ekici 64. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 28. dakikada Arturo Mina, 45+3. dakikada Mitchell Donald attı.



Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 20'ye çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.



Ligin 20. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Göztepe'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise bir sonraki hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

ERSUN YANAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK! MOSES KADRODA



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel'in yerine Roman Neustaedter oynarken, Jailson Marques Siqueira'nın yerine ise Yanal, Yassine Benzia'ya şans tanıdı.



Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 1,5 sezonluğuna kiraladığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses, maç kadrosuna dahil edildi. Takımla sadece 2 antrenman yapan Nijeryalı futbolcu, yedek kulübesinde şans bekledi. Taraftarlar yeni transfer Moses'i kısa bir süre alkışladı.



KADIKÖY'DE FENERBAHÇE MAÇA GOLLE BAŞLADI



Maça Fenerbahçe çok hızlı başladı. Henüz 2. dakikada sarı-lacivertli ekip sol kanattan hücuma çıktı. Ayew'in ceza sahasına gönderdiği topu ters tarafta Isla ceza sahası çizgisine doğru çevirdi. Mehmet Ekici topu gelişine yaptığı şık vuruşta köşeden ağlara göndermeyi başardı. Fenerbahçe, 2. dakikada Mehmet Ekici'nin bu golüyle Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçti.



Mücadelenin 20. dakikasında Yeni Malatyaspor kornerinden sonra Adem Büyük yerde kaldı ve oyun devam etti. Pozisyonun devamında Malatyaspor sol kanattan hücuma Guilherme ile devam etti. Guilherme'nin topu taca atmaması nedeniyle Fenerbahçeli oyunculardan tepki geldi. Bu pozisyonda saha içerisinde kısa süreli iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sonrasında Fenerbahçe'den Soldado, Yeni Malatyaspor'dan Guilherme sarı kart gördü.



BERABERLİK GOLÜNE FENERBAHÇE 3 DAKİKADA CEVAP VERDİ



Konuk ekip 28. dakikada sol kanattan bir korner kazandı. Ceza sahasına kullanılan korner sonrasında Mina iyi yükseldi ve yaptığı etkili kafa vuruşunda topu ağlara göndermeyi başardı. Evkur Yeni Mlaatyaspor Mina'nın kafa golüyle Fenerbahçe karşısında skoru 1-1'e getirdi.



Fenerbahçe, bu gole kısa süre sonra cevap verdi. 31. dakikada Fenerbahçe hücumunda Mehmet Ekici'ye yapılan müdahaleyi hakem faul olarak değerlendirdi. Kazanılan serbest vuruş için topun başına Mehmet Ekici geçti. Mehmet Ekici, yaptığı etkili serbest vuruşta topu köşeden ağlara gönderdi. Sarı-lacivertli ekip 31. dakikadaki bu golle skoru 2-1'e getirdi.



İLK YARI BİTTİ DERKEN, MALATYASPOR GOLÜ BULDU



Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Mehmet Ekici'nin Erkan'a yaptığı faul sonrasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Hakem Ali Palabıyık iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Kullanılan serbest vuruş sonrasında dönen topu Fenerbahçe ceza sahasına uzun gönderdiler. Mina'nın kafa vuruşunda Mitchell Donald ceza sahası içinde yerden vuruşunda kaleci Volkan'ı mağlup etti ve skor 2-2'ye geldi.



İlk yarıda başka gol olmadı ve Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasındaki mücadelenin ilk 45 dakikası 2-2 sona erdi.



İkinci yarı oldukça hareketli başladı. Fenerbahçe baskı ile başlarken, mücadelenin 58. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Mehmet Ekici ceza sahası içinde Chebake ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazlarında bulunurken, hakem VAR uyarısının ardından pozisyonu kenardan izledi. Ali Palabıyık pozisyonu izledikten sonra 'devam' kararı verdi.



FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI, EKİCİ KALECİYİ GEÇEMEDİ



Fenerbahçe baskısını devam ettirdi. 61. dakikada sağ kanattan gelişen atak sonrasında Dirar ceza sahası içine girdi. Rakibinin müdahalesiyle Dirar yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararının ardından hakem kenardan pozisyonu bir kez daha izledi ve karar değişmedi. Topun başına penaltı için Mehmet Ekici geçti. Mehmet Ekici'nin kullandığı penaltıyı kaleci Farnolle çeldi ve devamında savunma topu uzaklaştırdı.



Fenerbahçe'de 66. dakikada Benzia tepkiler arasında oyundan çıkarken oyuna yeni transfer Moses girdi.



Ersun Yanal 84. dakikada bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Fenerbahçe'de bu dakikada Mehmet Ekici yerine oyuna Valbuena dahil oldu.



Mücadelenin 70. dakikasından sonra oyunun temposu biraz düştü.



VE FENERBAHÇE'DE SON SÖZÜ MEHMET TOPAL SÖYLEDİ



Fenerbahçe, mücadelenin 86. dakikasında hücum yönünün sağından korner kazandı. Mathieu Valbuena'nın kullandığı kornerde Sadık Çiftpınar kafa vuruşunu yaptı. İlk pozisyonda Farnolle topu çeldi. Kale önüne düşen topu Mehmet Topal tamamladı ve golü attı. Fenerbahçe 86. dakikada Mehmet Topal'ın attığı golle Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 öne geçti.



Kalan sürede iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Medipol Başakşehir tehlikeli geldi. Ben Youssef'in kendi yarı sahasında uzaklaştırmak istediği topu araya girerek kontrol eden Clichy, pasını Arda Turan'a verdi. Bu oyuncunun pasıyla tekrar topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Clichy'nin yerden içeri kestiği meşin yuvarlağa Mossoro, penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu. Kaleci Ramazan Köse topu kornere çeldi.



30. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve çizgiye inen Caicara, penaltı noktasına ortasını yaptı. Topu göğsüyle kontrol eden Arda Turan'ın altıpasın önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, araya giren Popov'dan döndü.



39. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan kullandığı kornerde altıpasın önünde iyi yükselen Epureanu'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



42. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Edin Visca, Robinho ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sağ çaprazda dar açından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

(İkinci yarı)



48. dakikada Dirar'ın ceza sahası içinden şut denemesi savunmadan döndü. Dönen topta kaleyi düşünen Benzia'nın şutunu kaleci Farnolle rahat kontrol etti.



61. dakikada hızlı hücumda Yeni Malatya savunmasının arkasına sarkan Isla, topu Dirar ile buluşturdu. Ceza sahası içinde Erkan Kaş'ın müdahalesiyle Dirar yerde kalınca Ali Palabıyık penaltı kararı verdi.



64. dakikada beyaz noktaya gelen Mehmet Ekici'nin vuruşunu Fornolle çelmeyi başardı.



66. dakikada Erkan Kaş'ın ceza alanına attığı uzun pasta Bifouma kaleci Volkan ile karşı karıya kaldı. Volkan, Bifouma'nın sert şutunu kontrol etti.



70. dakikada Mehmet Ekici'nin köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Sadık'ın kafasını kaleci Farnolle kolay kontrol etti.



86. dakikada Valbuena'nın kullandığı kornerde Sadık'ın kafa vuruşunu kaleci Fanolle altıpas içine çeldi. Kaleciden dönen topu Mehmet Topal düzgün kafa vuruşuyla tamamlayarak filelerle buluşturdu. 3-2



90. dakikada Moses'in ceza sahası dışından yerden sert çektiği şut kale direğinin sağından dışarı çıktı.