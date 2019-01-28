28 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Slimani’yi biz de alabilirdik!

Slimani’yi biz de alabilirdik!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, İslam Slimani'nin kendi dönemlerinde de transfer listesinde olduğunu açıkladı.

Transferleri adım adım değerlendirmek gerektiğini kaydeden Çetinkaya, "Aziz Yıldırım da olsa bu şekilde karar verebilirdi. Çok fazla eleştirel olmamak lazım bu konularda. Mesela İslam Slimani'nin şu andaki performansı çok şaşırtıcı. Bizim de kısa listemizde yer alan bir oyuncuydu. Kalsaydık biz de alabilirdik. Yeni takım için önemli olan galibiyettir. Takım özgüvenini yitirdi" ifadelerini kullandı.

PERSİE, AJAX'I DAĞITTI
Hollanda'da haftanın maçında Feyenoord, Ajax'ı 6-2 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Kırmızı-beyazlı ekibin gollerini (2), Toornstra, Berghuis, Vilhena ve Ayoub attı. Rakibini 8 maç sonra yenen Feyenoord 3. sıradaki yerini korurken, Ajax lider PSV'nin 5 puan gerisine düştü.

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