Kadıköyde taraftardan protesto! Rezil ettiniz

28 Ocak 2019, Pazartesi
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Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe taraftarları, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde protestoda bulundu. Sarı Lacivertli taraftarlar son haftalarda alınan kötü sonuçlara hafta arası Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor müsabakası da eklenince taraftarlar takımı protesto etti.
Kadıköy'de taraftardan protesto! "Rezil ettiniz"
Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 Giriş Tarihi: 28.01.2019
Fenerbahçe taraftarları, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde hafta arasında alınan Ümraniyespor mağlubiyetinin de etkisiyle takımı protesto etti.
Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Fenerbahçe taraftarları, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde protestoda bulundu. Sarı Lacivertli taraftarlar son haftalarda alınan kötü sonuçlara hafta arası Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor müsabakası da eklenince taraftarlar takımı protesto etti.
Fenerbahçe taraftarları, Yeni Malatyaspor maçı öncesi tribünlerde bir beste eşliğinde futbolcuları protesto etti. "O forma kutsaldır söyledik size"
"Rezil ettiniz bizi cümle aleme"
"İhanet ettiniz sizler Lefter'e"
"Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın"
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