28 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kadıköy'de taraftardan protesto! "Rezil ettiniz"

Kadıköyde taraftardan protesto! Rezil ettiniz
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 Giriş Tarihi: 28.01.2019

Fenerbahçe taraftarları, maçı öncesinde hafta arasında alınan Ümraniyespor mağlubiyetinin de etkisiyle takımı protesto etti.

19. haftasında Fenerbahçe taraftarları, maçı öncesinde protestoda bulundu. Sarı Lacivertli taraftarlar son haftalarda alınan kötü sonuçlara hafta arası 'nda Ümraniyespor müsabakası da eklenince taraftarlar takımı protesto etti.

Fenerbahçe taraftarları, Yeni Malatyaspor maçı öncesi tribünlerde bir beste eşliğinde futbolcuları protesto etti. "O forma kutsaldır söyledik size"
"Rezil ettiniz bizi cümle aleme"
"İhanet ettiniz sizler Lefter'e"
"Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın"

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