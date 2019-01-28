28 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe Malatyaspor maçından kareler
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, zorlu maçta Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı-Lacivertliler son saniyeye kadar heyecan fırtınası yaşanan maçta, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Giriş Tarihi: 28.01.2019 22:27 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 22:54
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