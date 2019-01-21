Bursaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Hüseyin Göçek
Bursaspor'un, Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hüseyin Göçek oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor, bu akşam evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Barış Şimşek yer alacak.
HÜSEYİN GÖÇEK 2, BARIŞ ŞİMŞEK 5. KEZ VAR ODASINA
Bursaspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem'i Hüseyin Göçek, 19 Ocak Cumartesi günü E.Y. Malatyaspor'un, Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği mücadelede düdük çalmıştı. 42 yaşındaki hakem, aynı zamanda kupada Trabzonspor-Balıkesirspor karşılaşmasına da MHK tarafından VAR hakemi olarak atanmıştı.
Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) Barış Şimşek ise bu maçla birlikte bu hafta 5. kez VAR odasına girmiş olacak. Şimşek, ligde Akhisarspor-Beşiktaş maçında AVAR, Galatasaray-Ankaragücü müsabakasında VAR, Türkiye Kupası'nda da Antalyaspor-Göztepe ve Ümraniyespor-Fenerbahçe maçlarında VAR hizmeti vermişti.
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