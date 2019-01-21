21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Bursaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı Hüseyin Göçek

Bursaspor-F.Bahçe maçının VAR hakemi Göçek oldu
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

'un, 'in 18. haftasında bu akşam sahasında ile karşılaşacağı maçın 'i (VAR) oldu.

Spor Toto 'in 18. haftasında , bu akşam evinde ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da yer alacak.

HÜSEYİN GÖÇEK 2, BARIŞ ŞİMŞEK 5. KEZ VAR ODASINA

Bursaspor-Fenerbahçe maçının 'i Hüseyin Göçek, 19 Ocak Cumartesi günü E.Y. Malatyaspor'un, Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği mücadelede düdük çalmıştı. 42 yaşındaki hakem, aynı zamanda kupada Trabzonspor-Balıkesirspor karşılaşmasına da MHK tarafından VAR hakemi olarak atanmıştı.

Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) Barış Şimşek ise bu maçla birlikte bu hafta 5. kez VAR odasına girmiş olacak. Şimşek, ligde Akhisarspor-Beşiktaş maçında AVAR, Galatasaray-Ankaragücü müsabakasında VAR, 'nda da Antalyaspor-Göztepe ve Ümraniyespor-Fenerbahçe maçlarında VAR hizmeti vermişti.

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