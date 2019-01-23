23 Ocak 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe Ümraniyespor maçına hazır
Giriş Tarihi: 23.01.2019
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamladı.
Bu antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.
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