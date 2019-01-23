23 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Ümraniyespor maçına hazır

Fenerbahçe Ümraniyespor maçına hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.01.2019

, Son 16 Turu rövanşında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan , tesislerde kampa girdi.

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