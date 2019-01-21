21 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Hidalgo Oliva, Fenerbahçe'de! Salvador Hidalgo Oliva kimdir?

F.Bahçe yeni transferi açıkladı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

Fenerbahçe , Kübalı smaçör Hidalgo Oliva'yı transfer ettiğini açıkladı.

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Fenerbahçe 'ndan transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertli takım, yapılan çalışmalar doğrultusunda Kübalı smaçör Hidalgo Oliva'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

Erkek Voleybol Takımımız, en son Polonya ekibi 'de forma giyen smaçör SalvadorHidalgo Oliva'yı renklerine bağladı.

1985 doğumlu Kübalı oyuncu, artık Fenerbahçemizin başarısı için ter dökecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Salvador Hidalgo Oliva kimdir?

Kariyerine Almanya'nın KW Netzhoppers takımında başlayan Oliva daha sonra Lübnan'da Bouchierie Libanon takımında forma giydi. Sonrasında SCC Berlin'e transfer olan Hidalgo Oliva, Katar'ın Al-Arabi Sportclub takımında kısa bir süre oynayarak tekrar SCC Berlin'e döndü. 1.95 boyundaki 98 kilo ağırlığındaki sporcu 2010 - 2011 sezonunda Almanya'da ligin en iyi smaçörü seçildi. Ardından bir sezon Galatasaray'da forma giyen oyuncu, kariyerine Çin, Rusya, Katar, Suudi Arabistan ve yine Çin takımlarında sürdürdü. 2016 yılından itibaren de Polonya'nın Jastrzebski Wegiel formasını giyen başarılı voleybolcu, 2017'de Polonya Voleybol Ligi'ne damga vuran oyuncu oldu ve ligin en iyi oyuncusu seçildi.

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