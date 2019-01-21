23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i! Ersun Yanal kadroyu belirledi

Süper Lig'de zorlu Bursaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de Ersun Yanal kadrosunu belirledi. 3 puanı alarak düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sarı Lacivertli ekipte Sadık Çiftpınar'ın oynaması beklenirken, Slimani'nin ve Eljif Elmas'ın ise cezası bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor maçı 11'i...

Giriş Tarihi: 21.01.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 19:27
  • 1
  • 22
İşte Fenerbahçenin Bursaspor 11i! Ersun Yanal kadroyu belirledi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

  • 2
  • 22
İşte Fenerbahçenin Bursaspor 11i! Ersun Yanal kadroyu belirledi

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

  • 3
  • 22
İşte Fenerbahçenin Bursaspor 11i! Ersun Yanal kadroyu belirledi

Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, 2019 yılındaki ilk resmi maçında da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.

  • 4
  • 22
İşte Fenerbahçenin Bursaspor 11i! Ersun Yanal kadroyu belirledi

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlamıştı.

  • 5
  • 22
İşte Fenerbahçenin Bursaspor 11i! Ersun Yanal kadroyu belirledi

Fenerbahçe, Bursaspor karşılaşmasına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif Elmas, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör