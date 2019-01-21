İşte Fenerbahçenin Bursaspor 11i! Ersun Yanal kadroyu belirledi

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İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor 11'i! Ersun Yanal kadroyu belirledi
Süper Lig'de zorlu Bursaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de Ersun Yanal kadrosunu belirledi. 3 puanı alarak düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sarı Lacivertli ekipte Sadık Çiftpınar'ın oynaması beklenirken, Slimani'nin ve Eljif Elmas'ın ise cezası bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin Bursaspor maçı 11'i...
Giriş Tarihi: 21.01.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 19:27
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