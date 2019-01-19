Avrupa’yı salladık

UEFA Kulüp Lisanslama Raporu’nu yayınladı. Türkiye, son 10 yılda yaptığı 26 stadyumla Avrupa ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı

UEFA, 2017 yılı Kulüp Lisanslama Değerlendirme Raporu'nu yayınladı. Türkiye, son 10 yılda futbola kazandırdığı 26 stadyumla Avrupa ülkeleri arasında 2. sırada yer aldı. Rapora göre; Polonya 27, Türkiye 26 gol atarak toplam 53 stat inşa ederken, diğer Avrupa ülkelerini açık ara geride bıraktı. Ayrıca Türkiye, ardından seyirci kapasitesini yaklaşık 750 bin kişiye çıkararak bu alanda Rusya (yaklaşık 700 bin) ve Polonya'nın (yaklaşık 600 bin) da önüne geçti.



Türkiye'de stadyumda izleyici sayısı 2016-17 sezonuna göre önemli derecede arttı. Listede 3. sırada yer alan Galatasaray'ın ortalaması 21 bin 351'den, 40 bin 778'e çıktı. 5. sıradaki Fenerbahçe ise 16 bin 485'ten 29 bin 35'e çıkardı. Türkiye, Avrupa'da gelirini en çok artıran ligler arasında 7. oldu. Gelirini yüzde 108 artıran Türk takımları, 380 milyon euro'luk artış sağladı. İngilizler yüzde 118'lik artışla 2 milyar 886 milyonla zirveye çıktı.



Yayın gelirinde altıncı sırada



Spor Toto Süper Lig, Avrupa'nın en fazla yayın gelirine sahip ligleri arasında 295 milyon euro'yla altıncı sırada yer alıyor. Premier Lig 2 milyar 910 milyon euro'yla ilk sırada. İspanya La Liga 1.25 milyar euro'yla ikinci, İtalya Serie A 1.055 milyar eudo ile üçüncü oldu.



Sosyal medyada takipçi çoğaldı



Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş, sosyal medyada popülaritesini artırdı. Instagram'da, kadrosundaki yıldız futbolculardan daha fazla beğeniye sahip sadece 4 kulüp yer alırken, bu takımlar Real Madrid, Milan, Galatasaray ve Fenerbahçe oldu.



Sponsorlukta yüzde 23 artış



Türkiye, kulüplerin sponsor gelirlerinin artışına bakıldığında yüzde 23'lük artış ve 242 milyon euro'yla Avrupa'da 7. ülke oldu. İlk üç basamakta 1 milyar 35 milyon euro'yla İngiltere, 1 milyar 14 milyon euro'yla Almanya ve 700 milyon euro ile İspanya yer alıyor.