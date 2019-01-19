19 Ocak 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Mesut Özil İtalyanların bile gözünü korkuttu!

Mesut Özil İtalyanların bile gözünü korkuttu!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.01.2019

’nin gönlündeki bonuslarla birlikte yılda 18 milyon euro’yu bulan kazancıyla İtalyan devi Milan’ın bile gözünü korkuttu.

İtalyan basını, Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin kulübün CEO'su 'e Mesut'un Özil'in alınmasını önerdiğini ancak tepki gördüğünü yazdı. Gazidis'in teklife en baştan soğuk bakma nedeni olarak ise hem Özil'in 30 yaşını geçmesi hem de yüksek maaşı olduğu belirtildi. 'de haftada 400 bin euro kazanan Mesut'un yıllık ücretinin 18-20 milyon euro'yu bulduğu ifade ediliyor. İnter'in de aynı nedenle Özil transferine temkinli yaklaştığı kaydedildi. 'nin de ancak Arsenal'in alacaklarının büyük kısmını karşılaması halinde Mesut'u kiralayabileyeceği dile getirildi.

UNAi EMERY ÇARK ETTi!

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, 'in takımdan ayrılacağını düşünmediğini söyledi. 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığından dolayı bazı maçları kaçırdığını ifade eden İspanyol hoca, şu anda düzeldiğini ve bugün 'ye karşı oynayabilme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Emery'nin daha önce Mesut'u gözden çıkardığı iddia edilmişti.
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