19 Ocak 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
UNAi EMERY ÇARK ETTi!
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in takımdan ayrılacağını düşünmediğini söyledi. 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığından dolayı bazı maçları kaçırdığını ifade eden İspanyol hoca, şu anda düzeldiğini ve bugün Chelsea'ye karşı oynayabilme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Emery'nin daha önce Mesut'u gözden çıkardığı iddia edilmişti.
Mesut Özil İtalyanların bile gözünü korkuttu!
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Fenerbahçe’nin gönlündeki Mesut Özil bonuslarla birlikte yılda 18 milyon euro’yu bulan kazancıyla İtalyan devi Milan’ın bile gözünü korkuttu.
İtalyan basını, Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin kulübün CEO'su Ivan Gazidis'e Mesut'un Özil'in alınmasını önerdiğini ancak tepki gördüğünü yazdı. Gazidis'in teklife en baştan soğuk bakma nedeni olarak ise hem Özil'in 30 yaşını geçmesi hem de yüksek maaşı olduğu belirtildi. Arsenal'de haftada 400 bin euro kazanan Mesut'un yıllık ücretinin 18-20 milyon euro'yu bulduğu ifade ediliyor. İnter'in de aynı nedenle Özil transferine temkinli yaklaştığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin de ancak Arsenal'in alacaklarının büyük kısmını karşılaması halinde Mesut'u kiralayabileyeceği dile getirildi.
UNAi EMERY ÇARK ETTi!
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in takımdan ayrılacağını düşünmediğini söyledi. 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığından dolayı bazı maçları kaçırdığını ifade eden İspanyol hoca, şu anda düzeldiğini ve bugün Chelsea'ye karşı oynayabilme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Emery'nin daha önce Mesut'u gözden çıkardığı iddia edilmişti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!