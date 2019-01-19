19 Ocak 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Kiralık değil bonservisiyle!

Kiralık değil bonservisiyle!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.01.2019

, Aatıf Chahechouhe'nun kiralık değil bonservisiyle 'a olduğunu duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 'nun bonservisi ile transferi konusunda kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır. Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Aatıf'ın resmen gitmesiyle yabancı kontenjanında bir kişilik yer açıldı.
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