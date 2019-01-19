19 Ocak 2019, Cumartesi
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Kiralık değil bonservisiyle!
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Fenerbahçe, Aatıf Chahechouhe'nun kiralık değil bonservisiyle Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor kulübüyle her konuda anlaşmaya varmıştır. Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. Aatıf'ın resmen gitmesiyle yabancı kontenjanında bir kişilik yer açıldı.
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