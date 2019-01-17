17 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

UEFA Tuncay Şanlı’yı unutmadı

UEFA Tuncay Şanlı’yı unutmadı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.01.2019

'nin resmi hesabı, 'nın kutladı.

'nin resmi hesabı, 'nın kutladı. Devler Ligi'nin twitter hesabından yayınlanan mesajla birlikte Tuncay Şanlı'nın Şampiyonlar Ligi'nde 'a 'de attığı röveşata golü paylaşıldı. 16 Ocak 1982'de doğan ve 37 yaşına giren Tuncay Şanlı, formasıyla 5 sezonda toplam 77 gol kaydederken, 3 lig şampiyonluğu yaşamıştı.


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