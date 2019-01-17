17 Ocak 2019, Perşembe
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UEFA Tuncay Şanlı’yı unutmadı
Giriş Tarihi: 17.01.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, Tuncay Şanlı'nın doğum gününü kutladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabı, Tuncay Şanlı'nın doğum gününü kutladı. Devler Ligi'nin twitter hesabından yayınlanan mesajla birlikte Tuncay Şanlı'nın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a Kadıköy'de attığı röveşata golü paylaşıldı. 16 Ocak 1982'de doğan ve 37 yaşına giren Tuncay Şanlı, Fenerbahçe formasıyla 5 sezonda toplam 77 gol kaydederken, 3 lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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