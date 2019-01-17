17 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

En değerli kupa

En değerli kupa
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Sarı-lacivertliler için bu yıl kupa büyük anlam taşıyor. ’ya giden bu kısa yolda şampiyonluğu hedefleyen Kanarya, son 16 turunda bugün ’ye konuk oluyor.

'de beklentilerin çok uzağında kalan ve devreye 17. sırada giren , kupa sınavıyla perdeyi açıyor. Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi ilk resmi sınavına çıkacak olan sarı-lacivertliler için bu maç çok şey ifade ediyor. 'ın öğrencileri, şampiyonluğu hedeflediği 'nda bugün son 16 turu karşılaşmasına çıkacak. Kanarya, bu turun ilk maçında 'ye konuk olacak.

İDEAL 11 SAHADA OLACAK
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynana- cak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Atv'den yayınlanacak. 'ya giden bu kısa yolda zirveyi hedefleyen Fenerbahçe, 1. Lig'de mücadele eden rakibine karşı ideal 11'i ile sahaya çıkacak. Kupadaki bu ilk karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Samet Çiçek ve Mustafa Savranlar yapacak.

ERSUN YANAL UYARDI: SÜRPRİZ İSTEMİYORUM
Ersun Yanal, dünkü idman sonrası oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Ümraniye karşılaşmasının önemine değinen Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası,"Kupa bizim için çok önemli. Sürpriz bir sonuç istemiyorum. Rakibi ciddiye almama gibi bir durum söz konusu olamaz" diye konuştu.

VE ELDİVENLER KAPTANDA
İlk yarının ardından affedilen ve takımla kampına katılan için özlem bitiyor. En son ile 8 Ağustos 2018'de oynanan lig maçında Fenerbahçe kalesini koruyan 37 yaşındaki file bekçisi, tam 160 gün sonra resmi bir maçta tekrar eldivenleri giyecek. Bu arada affedilen isimlerden Dirar'ın da Ümraniyespor'a karşı 11'de olması bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Yıldız oyuncudan F.Bahçeye mesaj: Hazır bekliyorum! Yıldız oyuncudan F.Bahçe'ye mesaj: "Hazır bekliyorum!"
Ndongalada sona doğru Ndongala'da sona doğru
Fenerbahçede Tolgay Arslan şoku! Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör