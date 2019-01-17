17 Ocak 2019, Perşembe
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Ada’dan yeni iddia: Mata
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Fenerbahçe'nin Manchester United'in yıldızlarından Juan Mata için teklif yaptığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin Manchester United'in yıldızlarından Juan Mata için teklif yaptığı ileri sürüldü. 30 yaşındaki orta saha 2014 yılında Chelsea'den 44.7 milyon euro'ya Manu'ya transfer oldu. Bu sezon toplam 21 maça çıkan Mata, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. Transfer ManU'nun yanıtına göre şekillenecek.
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