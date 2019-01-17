17 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Ada’dan yeni iddia: Mata

Ada’dan yeni iddia: Mata
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.01.2019

'nin 'in yıldızlarından için teklif yaptığı ileri sürüldü.

'nin 'in yıldızlarından için teklif yaptığı ileri sürüldü. 30 yaşındaki orta saha 2014 yılında 'den 44.7 milyon euro'ya Manu'ya oldu. Bu sezon toplam 21 maça çıkan Mata, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. Transfer ManU'nun yanıtına göre şekillenecek.
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