10 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Son iddia Ndongala

Son iddia Ndongala
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.01.2019

çalışmalarını hızlandıran  için bir iddia da 'dan geldi.

Sarılacivertli takımın, Genk'in yıldız oyuncusu Dieumerci Ndongala'yı radarına aldığı vurgulanırken, Comolli'nin kulüp yetkilileri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ileri sürüldü. 27 yaşındaki Kongolu sağ açık ligde bu sezon 20 maçta 3 gol, 3 asiste imza attı. Avrupa Ligi'nde de 10 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ndongala'nın piyasa değerinin 2.5 milyon euro olduğu bildirildi.
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