10 Ocak 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son iddia Ndongala
Giriş Tarihi: 09.01.2019
Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe için bir iddia da Belçika'dan geldi.
Sarılacivertli takımın, Genk'in yıldız oyuncusu Dieumerci Ndongala'yı transfer radarına aldığı vurgulanırken, Comolli'nin kulüp yetkilileri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ileri sürüldü. 27 yaşındaki Kongolu sağ açık ligde bu sezon 20 maçta 3 gol, 3 asiste imza attı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ndongala'nın piyasa değerinin 2.5 milyon euro olduğu bildirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!