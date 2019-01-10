10 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Skrtel ve Şener’e yeni sözleşme

Skrtel ve Şener’e yeni sözleşme
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.01.2019

 sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Şener Özbayraklı ile görüşmelere başladı.

34 yaşındaki Skrtel'e 2 yıllık, Şener'e ise 3 yıllık yeni kontrat önerildi. Şener'in teklife olumlu baktığı bildirildi. Skrtel ise düşünmek için süre istedi. Slovak stoperin menajeri, dışında ve birçok kulüpten teklif aldıklarını açıklamıştı.
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