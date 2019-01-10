10 Ocak 2019, Perşembe
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Aatıf, Çaykur Rize yolunda
Giriş Tarihi: 09.01.2019
Affedilen isimlerden Aatıf Chahechou, Çaykur Rizespor yolunda...
Faslı oyuncu için başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği, transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı belirtildi. Aatıf'ın da Rizespor'a gitmek istediği bildirildi.
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