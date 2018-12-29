29 Aralık 2018, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal acımayacak

Yanal acımayacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.12.2018

Futbolcular, kampında teste sokulup, eksikleri tespit edilecek. Tatil programına uymayanlar ekstra çalışacak

Fenerbahçe'de futbolcuları tatil dönüşü zorlu bir dönem bekliyor. 3 Ocak'ta başlayacak kampında, oyuncuların deyim yerindeyse pestilini çıkaracak. İkinci yarıda tüm maçları kazanma hedefi koyan başarılı çalıştırıcı, futbolculara öncelikle testler uygulayıp, fiziksel eksiklerini tespit edecek. Her gün çift idmanla kondisyon yüklemesi yapılacak. Tatilde verilen programa uymayanlar ekstra çalışacak. Antrenman performansı yetersiz olan oyuncular formayı unutacak.

YEPYENİ KANARYA

Belek kampı 3 Ocak'ta başlayacak. 12 Ocak'a kadar sürecek kampta Yanal, kafasındaki yeni sistem ve ilk 11'i oluşturup, 2. yarıya yepyeni bir kimlikle çıkmayı hedefliyor.

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