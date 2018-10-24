Fenerbahçenin Avrupada deplasman karnesi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın Belçika'nın Anderlecht ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa'da 114. maçına çıkacak.

Bu kulvarda daha önce 113 karşılaşma yapan sarı-lacivertliler, rakiplerine 64 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 22 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 115 gol atarken, kalesinde 211 gol gördü.

SON 3 DEPLASMANDA YENİLDİ

Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 3 deplasman maçında rakiplerine yenildi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Benfica ve Dinamo Zagreb, geçen sezon da Vardar karşısında deplasmanda puan alamadı.

Avrupa'da oynadığı son 3 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan 3 galibiyet 1 beraberlik alırken, rakiplerine 6 kez mağlup oldu.

Bu karşılaşmalarda 17 gol yiyen Fenerbahçe, rakip filelere ise 9 gol atabildi.

AVRUPA DEPLASMANLARINDA SON DÖNEMDEKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman ile Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonunu geçirdiği 2012-2013'ten sonra bu kulvarda deplasmanlarda iyi bir tabloya imza atamadı.

Avrupa kupalarına 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşti.

Sarı-lacivertliler, o dönem sahasında 0-0 berabere biten maçın rövanşında deplasmanda rakibine karşı 3-0 yenildi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kaldı.

Bahsi geçen sezonda UEFA Avrupa Ligi deplasmanlarında kötü bir performans sergilemeyen Fenerbahçe'nin, Avrupa'ya vedası ise yine farklı bir yenilgiyle olmuştu. Sarı-lacivertliler, 3. turda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Braga'ya 4-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda da Avrupa deplasmanlarında benzer bir tabloya imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde deplasmanda Monaco'ya 3-1 yenilerek elenen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne de son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 mağlup olarak veda etmişti.

GEÇEN SEZON VARDAR'A ELENDİ

Geçen sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman ile Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi ön elemesinden katılan sarı-lacivertiler, hiç beklemediği bir şekilde Avrupa kupalarına veda etmişti.

3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı geçen Fenerbahçe, play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımının rakibi olmuştu. Rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Makedon temsilcisine evinde de mağlup olunca taraftarlarının büyük tepkisini toplamıştı.

BU SEZON DEPLASMAN PERFORMANSI DİBE VURDU

Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı.

Süper Lig'de oynadığı 5 deplasmanda rakip filelere sadece 1 gol atan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 2 karşılaşmadan da puan çıkaramadı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Benfica ile sahasında 1-1 berabere kalarak elenen sarı-lacivertliler, yoluna yine UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Dinamo Zagreb'e farklı kaybetti

Fenerbahçe, bu sezonki en farklı yenilgilerinden birini yine Avrupa deplasmanında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi grubundaki ilk maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.