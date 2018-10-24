Avrupada Türk derbisi

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Avrupa'da Türk derbisi
Giriş Tarihi: 24.10.2018
Anadolu Efes ile Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın karşı karşıya gelecek
Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe, ligin 4. haftasında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Fenerbahçe, ligin ilk 3 haftasını galibiyetle tamamlarken, Anadolu Efes ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
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