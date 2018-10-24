    24 Ekim 2018, Çarşamba

    BASKETBOL

    Avrupa'da Türk derbisi

    Avrupada Türk derbisi
    BASKETBOL
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    ile , 'nin 4. haftasında yarın karşı karşıya gelecek

    Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu 'nin 4. haftasında derbisi heyecanı yaşanacak.

    ile , ligin 4. haftasında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

    Fenerbahçe, ligin ilk 3 haftasını galibiyetle tamamlarken, Anadolu Efes ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.



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