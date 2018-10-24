    24 Ekim 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe kafilesi Belçika'ya gitti

    Fenerbahçe kafilesi Belçikaya gitti
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak Futbol Takımı, 'ya gitti.

    'nın başkentindeki Brüksel Havalimanı'na giden sarı-lacivertli kafile, konaklayacakları otele geçmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

    Sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam 20.30'da maçın oynanacağı Constant Vanden Stock Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu ile bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

    ile arasındaki müsabaka, yarın TSİ 19.55'de başlayacak.


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