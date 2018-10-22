    22 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Valbuena ve Ayew formayla poz verdi

    Valbuena ve Ayew formayla poz verdi
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    ’nin yıldız futbolcuları ve sarı-lacivertli formayla poz verdi.

    'nin Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacağı maç öncesinde hazırlıklar sürerken yapılan antrenmanın ardından sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcuları ve sarı-lacivertli formayla poz verdi. Kulüp için fotoğraf çektirecek olan futbolcular çekimler öncesinde hazır olduklarına dair bir fotoğraf paylaştı.
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