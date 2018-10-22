    22 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Anderlecht-Fenerbahçe maçını Georgi Kabakov yönetecek

    Anderlecht-F.Bahçe maçını Kabakov yönetecek
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    'nin Avrupa Ligi'nde 25 Ekim Perşembe günü ekibi Anderlecht'e konuk olacağı karşılaşmayı, Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov yönetecek.

    'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Constant Vanden Stock Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak D Grubu üçüncü hafta maçında Kabakov'un yardımcılıklarını, Martin Margaritov ile Divan Valkov yapacak.

    İlave yardımcı hakem olarak Nikola Popov ve Stanislav Todorov'un görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Georgi Todorov üstlenecek.

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