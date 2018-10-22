    22 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe’den Tyler Ennis açıklaması

    Fenerbahçe’den Tyler Ennis açıklaması
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    , dün oynanan Büyükçekmece karşılaşmasında kaval kemiği kırılan basketbolcu ’in sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı.

    'nin dün Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece ile karşılaştığı müsabakada büyük bir sakatlık geçirdi. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden sakatlıkla alakalı şu ifadeler kullandı:

    "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Tyler Ennis, dün yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından bugün başarılı bir operasyon geçirmiştir. Konuyla ilgili, takım doktorumuz İsmail Başöz tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

    21 Ekim 2018 tarihinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece takımıyla yapılan maç sırasında, oyuncumuz Tyler Ennis talihsiz bir sakatlık yaşamış, sol bacak kaval kemiğinde deplase kırık oluşmuştur. Dün yapılan ilk müdahalesinin ardından, bugün Ulus 'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sporcumuzun kırık onarımı yapılmıştır. Oyuncumuzun operasyon sonrası toparlanma ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır."

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