Ali Koçtan gözdağı!

Ali Koç'tan gözdağı!
Başkan Ali Koç, Sivasspor maçı sonrası soyunma odasına indi: “Koskoca Fenerbahçe 9 maçta 9 puan almış. Her şey şanssızlıkla açıklanamaz. Taraftara bunları yaşatma hakkınız yok. Ya bu gidişe son verirsiniz ya da yönetim olarak gerekeni yaparız."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor beraberliği sonrasında soluğu soyunma odasında aldı. Yaklaşık 30 dakika içeride kalan Başkan, 2 puanlık kaybın faturasını kestiği teknik heyet ve futbolculara sert eleştirilerde bulundu.
Koç, milli takım arasında aldıkları kararların ardından yenilerini almaktan çekinmeyeceğini belirterek gözdağı verdi. Ali Koç, futbolculara, "Böyle bir tablo size yakışıyor mu? Koskoca Fenerbahçe takımı 9 maçta 9 puan almış. Belki şanssızlıklar da var. Ama her şey şanssızlıkla açıklanamaz. Bu şansı kendimiz yaratmalıyız. Kazanmak için daha istekli olmalısınız. İlk 45 dakikada hiçbir şey yapmadık. Maça daha istekli başlamamız lazım" ifadelerini kullandı.
"FENER KÜMEYE DİYE BAĞIRIYORLAR
Taraftarı çok üzdüklerini belirten Koç, "Bu camia bunları hak etmiyor. Bu işin sorumlusu olarak bu durumu temizlemek size düşer. "Fener kümeye" diye bağırıyorlar. Taraftara bunları yaşatma hakkınız var mı? Takımda ne eksikse hep birlikte tespit etmeliyiz. Artık bu gidişe bir son vermeliyiz. Yönetim olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.
Ali Koç, milli takım arasında bazı kararlar aldıklarını hatırlatarak, "Bazı futbolcuları kadro dışı bıraktık. Bazılarının görevine son verdik. Mevcut tabloda hatasını tespit ettiğimiz başkaları olursa, yeni kararlar almaktan çekinmeyiz. Fenerbahçe'nin iyiliği için radikal kararlar gerekiyorsa, bunu da yaparız" dedi.
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