Süper Lig'de son puan durumu (9. Hafta)
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşılaştı. Beşiktaş, Göztepe'ye deplasmanda mağlup oldu. İşte Süper Lig Puan durumu...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. İzmir'de oynanan maçta Göztepe, Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
SÜPER LİG'DE SONUÇLAR
Galatasaray 1-1 Bursaspor
Kasımpaşa 5-0 Akhisarspor
Başakşehir 1-0 Kayserispor
Sivasspor 0-0 Fenerbahçe
Ç.Rizespor 1-1 Atiker Konyaspor
Alanyaspor 0-1 Antalyaspor
Ankaragücü 1-0 Yeni Malatyaspor
Göztepe 2-0 Beşiktaş
22 EKİM PAZARTESİ
Trabzonspor - Erzurumspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 10. HAFTA FİKSTÜRÜ
26 EKİM CUMA
20:00 Bursaspor - Alanyaspor
27 EKİM CUMARTESİ
13:30 Erzurumspor - Kasımpaşa
16:00 Konyaspor - Başakşehir
19:00 Antalyaspor - Trabzonspor
28 EKİM PAZAR
13:30 Kayserispor - Sivasspor
18:00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray
20:30 Fenerbahçe - Ankaaragücü
29 EKİM PAZARTESİ
20:00 Akhisarspor - Göztepe
20:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
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