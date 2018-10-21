    21 Ekim 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Süper Lig'de son puan durumu (9. Hafta)

    Süper Ligde son puan durumu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    Spor Toto 'in 9. haftasında ile karşılaştı. Beşiktaş, Göztepe'ye deplasmanda mağlup oldu. İşte Süper Lig Puan durumu...

    , Spor Toto 'in 9. haftasında 'ye konuk oldu. İzmir'de oynanan maçta Göztepe, Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

    SÜPER LİG'DE SONUÇLAR
    1-1
    5-0 Akhisarspor
    1-0
    0-0
    Ç.Rizespor 1-1 Atiker Konyaspor
    Alanyaspor 0-1
    Ankaragücü 1-0
    Göztepe 2-0 Beşiktaş

    22 EKİM PAZARTESİ
    - Erzurumspor

    SÜPER LİG PUAN DURUMU

    SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 10. HAFTA FİKSTÜRÜ

    26 EKİM CUMA
    20:00 Bursaspor - Alanyaspor

    27 EKİM CUMARTESİ
    13:30 Erzurumspor - Kasımpaşa
    16:00 Konyaspor - Başakşehir
    19:00 Antalyaspor - Trabzonspor

    28 EKİM PAZAR
    13:30 Kayserispor - Sivasspor
    18:00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray
    20:30 Fenerbahçe - Ankaaragücü

    29 EKİM PAZARTESİ
    20:00 Akhisarspor - Göztepe
    20:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

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