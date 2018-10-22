Ali Koçtan Comolliye: Şu takımın haline bak

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Ali Koç'tan Comolli'ye: "Şu takımın haline bak"
Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018
Sivas maçını stadyumdan izleyen Başkan Ali Koç sportif direktö Cr omolli’ye tepkis-i ni dile getirdi. Koç, “Şu takımın haline bak. Büyük takım giboiy namıyoruz” dedi
Takımının maçlarını izlerken genellikte soğukkanlılığını kaybetmeyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, cumartesi gecesi oynanan Sivas deplasmanında adeta isyan etti. Maçın ilk yarısında takımının futbolunu beğenmeyen Başkan Koç, tepkisini hemen yanında oturan sportif direktör Damien Comolli'ye karşı dile getirdi. Başkan Ali Koç, "Şu takımın haline bir bak. Büyük takım gibi oynamıyoruz. Rakibi baskı altına alamıyoruz. Çekinen taraf biziz" diyerek isyan etti. Fenerbahçeli taraftarlar da özellikle ilk yarıda sergilenen futbola sanal alemde tepkilerini diye getirdiler. Eleştiri oklarının başında da teknik direktör Phillip Cocu geliyordu.
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