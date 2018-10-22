    22 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Ali Koç'tan Comolli'ye: "Şu takımın haline bak"

    Ali Koçtan Comolliye: Şu takımın haline bak
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    maçını stadyumdan izleyen Başkan sportif direktö Cr omolli’ye tepkis-i ni dile getirdi. Koç, “Şu takımın haline bak. Büyük takım giboiy namıyoruz” dedi

    Takımının maçlarını izlerken genellikte soğukkanlılığını kaybetmeyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, cumartesi gecesi oynanan Sivas deplasmanında adeta isyan etti. Maçın ilk yarısında takımının unu beğenmeyen Başkan Koç, tepkisini hemen yanında oturan sportif direktör Damien Comolli'ye karşı dile getirdi. Başkan Ali Koç, "Şu takımın haline bir bak. Büyük takım gibi oynamıyoruz. Rakibi baskı altına alamıyoruz. Çekinen taraf biziz" diyerek isyan etti. Fenerbahçeli taraftarlar da özellikle ilk yarıda sergilenen futbola sanal alemde tepkilerini diye getirdiler. Eleştiri oklarının başında da teknik direktör Phillip Cocu geliyordu.

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