    21 Ekim 2018, Pazar

    A SPOR GALERİ

    F.Bahçe'de facia 'Geliyorum' dedi

    Fenerbahçe'nin puan cetvelinin 15. sırasına demir atması tesadüf değil...

    Giriş Tarihi: 21.10.2018 23:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 23:33
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    F.Bahçe'de facia 'Geliyorum' dedi
    F.Bahçede facia Geliyorum dedi

    Son 4 maçını kazanamayan, 3 haftadır gol atamayan ve 9 haftada sadece 9 puan toplayabilen sarı lacivertlilerin tarihe geçen kötü performansı, rakamlara da yansıdı.

    İşte kötü gidişin 10 nedeni:

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    F.Bahçe'de facia 'Geliyorum' dedi
    F.Bahçede facia Geliyorum dedi

    1 - Girdiği 100 ciddi atağın 6'sını gol yaptı. Geçen yıl yüzde 21,6 olan gol pozisyonunu gole çevirme yüzdesiyle ligin en iyisiydi.

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    F.Bahçe'de facia 'Geliyorum' dedi
    F.Bahçede facia Geliyorum dedi

    2 - Kanarya'nın maç başına çektiği isabetli şut sayısı 3,8 oldu. Aykut Kocaman döneminde maç başına isabetli şut değeri 5,3'tü.

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    F.Bahçe'de facia 'Geliyorum' dedi
    F.Bahçede facia Geliyorum dedi

    3 - Geriye düştüğü maçları çevirmekte zorlanıyor. 5 kez ilk golü yerken, 6 kez mağlup duruma düşüp sadece 1 kez kazandı.

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    F.Bahçe'de facia 'Geliyorum' dedi
    F.Bahçede facia Geliyorum dedi

    4 - Forvetler sınıfta kaldı. Frey, Slimani ve Soldado 1048 dakikada sadece 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

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