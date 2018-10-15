    15 Ekim 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Cocu’dan Soldado’ya ‘Hazır ol’ emri

    Cocu’dan Soldado’ya ‘Hazır ol’ emri
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    Slimani’nin durumu belirsiz. Cocu, zorlu deplasmanı öncesi ile özel olarak ilgileniyor

    'de gözden düşen Arupa Ligi için verilen listede ismi olmayan ve birçok lig maçında da kadroya alınmayan , maçıyla yeniden takıma dönmüştü.

    SLIMANI'NİN YERİNE

    Şimdi ise İspanyol golcüye ilk 11 şansı doğdu. Slimani'nin arka adalesindeki sakatlıktan dolayı durumunun belirsiz olması Cocu'yu yeni arayışlara itti. Frey'i tek forvet düşünmeyen Cocu, Soldado ile özel olarak ilgiyleniyor. Soldado hazırlık maçında iyi görüntü vermişti.

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