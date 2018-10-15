Cocu’dan Soldado’ya ‘Hazır ol’ emri

Slimani’nin durumu belirsiz. Cocu, zorlu Sivas deplasmanı öncesi Soldado ile özel olarak ilgileniyor

Fenerbahçe'de gözden düşen UEFA Arupa Ligi için verilen listede ismi olmayan ve birçok lig maçında da kadroya alınmayan Soldado, Başakşehir maçıyla yeniden takıma dönmüştü.



SLIMANI'NİN YERİNE



Şimdi ise İspanyol golcüye ilk 11 şansı doğdu. Slimani'nin arka adalesindeki sakatlıktan dolayı durumunun belirsiz olması Cocu'yu yeni arayışlara itti. Frey'i tek forvet düşünmeyen Cocu, Soldado ile özel olarak ilgiyleniyor. Soldado hazırlık maçında iyi görüntü vermişti.