15 Ekim 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de gözden düşen UEFA Arupa Ligi için verilen listede ismi olmayan ve birçok lig maçında da kadroya alınmayan Soldado, Başakşehir maçıyla yeniden takıma dönmüştü.
Cocu’dan Soldado’ya ‘Hazır ol’ emri
Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018
Slimani’nin durumu belirsiz. Cocu, zorlu Sivas deplasmanı öncesi Soldado ile özel olarak ilgileniyor
Fenerbahçe'de gözden düşen UEFA Arupa Ligi için verilen listede ismi olmayan ve birçok lig maçında da kadroya alınmayan Soldado, Başakşehir maçıyla yeniden takıma dönmüştü.
SLIMANI'NİN YERİNE
Şimdi ise İspanyol golcüye ilk 11 şansı doğdu. Slimani'nin arka adalesindeki sakatlıktan dolayı durumunun belirsiz olması Cocu'yu yeni arayışlara itti. Frey'i tek forvet düşünmeyen Cocu, Soldado ile özel olarak ilgiyleniyor. Soldado hazırlık maçında iyi görüntü vermişti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!