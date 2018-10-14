    14 Ekim 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Obradovic: "İkinci yarıda her şeyi değiştirdik"

    Obradovic: İkinci yarıda her şeyi değiştirdik
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 14.10.2018

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında 'u deplasmanda 80-72 yenen 'nin başantrenörü , ikinci yarıdaki iyi oyunla sonuca gittiklerini söyledi.

    Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 'u performansından dolayı tebrik etti.

    Türk Telekom'un özellikle ilk yarıda çok iyi oynadığını belirten Obradovic, başkent ekibinin 40 dakika maçın içinde kalmayı başardığını ifade etti.

    Obradovic, takımının performansıyla ilgili, "İkinci çeyrekte oynadığımız gibi oynamamalıyız. Sadece 9 sayı ürettik. İkinci yarıda her şeyi değiştirdik. Özellikle üçüncü çeyrekte hiç top kaybı yapmadan oynadık. İkinci yarıdaki performansları için oyuncularımı tebrik ediyorum ama şunu anlamamız gerekiyor ki maç 40 dakika." değerlendirmesinde bulundu.

    Sarı-lacivertli basketbolcu Marko Guduric ise "Takımımı kutluyorum. Rakibi de iyi oyundan ve savaşmasından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynamadık. Çok fazla atış kaçırdık. Ancak ikinci yarıda daha iyiydik, maçı kazanmayı başardık." diye konuştu.

    - Türk Telekom cephesi

    Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, ligde sahalarındaki ilk müsabakaya çıktıklarını hatırlatarak, "Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik." dedi.

    ULEB Avrupa Kupası'nda hafta içi ile karşılaştıklarını anımsatan Gören, "Birbirine benzer maçlar oldu. O maçta da tempomuz, sertliğimiz, savunma ve hücum düzenimiz 25 dakikalık bölümde iyiydi. Bugün bunu biraz daha yayarak 35 dakikaya çıkardık. Son 4 dakikada kısa bir çözülmeyle kaybettik. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik." ifadelerini kullandı.

    Türk Telekom forması giyen Serhat Çetin de "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Fakat maçın sonunda basit hatalar yaptık. Tercihlerde sıkıntılar yaşadık. Gabriel'in oyun dışı kalması da bizi etkiledi. Gayet iyi oynuyordu. , maçın sonunda az hata yapmayı başardı. Bu senelerdir üst seviyede oynamalarından kaynaklanıyor." şeklinde görüş belirtti.

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